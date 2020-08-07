Дрозденко призвал не ждать открытия метро в Кудрово раньше 2025 года

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с жителями Кудрово заявил, что метро в этом районе откроется не раньше 2025 года, передает 78.ru.

"Быстрее не будет, будет ли дольше? Надеюсь, тоже нет. У Петербурга амбициозные планы с развитием метро в городе, но у них уже есть проблемы с новыми депо. Для этого нужно как минимум 120 га, внутри города таких пятен нет", - сказал Дрозденко. По его мнению, бе современного и автоматизированного депо не может быть метро.

Ранее Смольный приступил к подготовке и разработке проекта межевания метро до Кудрово. Ожидается, что к 2025 году число жителей района может увеличиться минимум на 100 тысяч человек. Деньги на строительство метро Смольный рассчитывает получить от федерального центра.