Активиста Мусина задержали в спецприемнике и составляют протокол из-за акции 1 февраля

Петербургского активиста Евгения Мусина в ночь на 7 августа должны были выпустить из спецприемника после 20 суток ареста, но задержали на его территории и перевезли в 1 отдел полиции, сообщил ЗАКС.Ру его защитник Илья Ткаченко. По его словам, сейчас в отделе на Мусина составляют протокол за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ткаченко уточнил, что причина составления протокола – народный сход против принятия поправок в Конституцию 1 февраля.

Сегодня Мусина планируют отвести в суд для избрания меры наказания, добавил его защитник. По вменяемой активисту статье грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на 40-200 часов или арест до 30 суток.

Суд арестовал Мусина на 20 суток 20 июля за акцию на Невском проспекте, где он вместе еще с двумя людьми развернул баннер против поправок в Конституцию. Напомним, акция 1 февраля проходила на Сенатской площади. На ней задержали восемь человек, среди которых был и Мусин.