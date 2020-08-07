18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:41

Активиста Мусина задержали в спецприемнике и составляют протокол из-за акции 1 февраля

фото ЗакС политика Активиста Мусина задержали в спецприемнике и составляют протокол из-за акции 1 февраля

Петербургского активиста Евгения Мусина в ночь на 7 августа должны были выпустить из спецприемника после 20 суток ареста, но задержали на его территории и перевезли в 1 отдел полиции, сообщил ЗАКС.Ру его защитник Илья Ткаченко. По его словам, сейчас в отделе на Мусина составляют протокол за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ткаченко уточнил, что причина составления протокола – народный сход против принятия поправок в Конституцию 1 февраля. 

Сегодня Мусина планируют отвести в суд для избрания меры наказания, добавил его защитник. По вменяемой активисту статье грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на 40-200 часов или арест до 30 суток.

Суд арестовал Мусина на 20 суток 20 июля за акцию на Невском проспекте, где он вместе еще с двумя людьми развернул баннер против поправок в Конституцию. Напомним, акция 1 февраля проходила на Сенатской площади. На ней задержали восемь человек, среди которых был и Мусин. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:21 Оргкомитет Евро-2020 проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2022 году

12:01 Доход главы комитета по инвестициям за 2019 год составил 2,79 млн рублей

11:54 Ученые рассказали о наличии антител к коронавирусу у четверти петербуржцев

11:30 Депутат Госдумы Тайсаев заразился коронавирусом и не поедет в Беларусь

10:56 Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5241 человека

10:41 Активиста Мусина задержали в спецприемнике и составляют протокол из-за акции 1 февраля

10:26 Обвинение просит отправить трех активистов в Перми в колонию за акцию с манекеном Путина

9:53 Дрозденко призвал не ждать открытия метро в Кудрово раньше 2025 года

9:18 Генпрокуратура требует изъять у Абызова в пользу государства 32 млрд рублей

6 августа, 21:53 100 дней петербургской "Стене памяти"

6 августа, 20:54 Пробы воды из Ладоги показали 40-кратное превышение нормы бактерий

6 августа, 20:15 Жириновский пока не приветствует массовых акций за Фургала ввиду коронавируса

6 августа, 19:52 В Кудрово пообещали поставить первый "умный" светофор на территории Ленобласти

6 августа, 19:26 Смольный подготовил соглашение с "Почтой России" о создании "Почтового квартала"

6 августа, 19:21 "Мы с ним мужики": Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с Путиным

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru