Ученые рассказали о наличии антител к коронавирусу у четверти петербуржцев

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что не менее четверти населения Петербурга имеют антитела к коронавирусу, полученные после перенесенного заболевания, передает "Интерфакс".

По словам Тотоляна, ученые выявили антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G, у 26% обследованных петербуржцев. Наибольший уровень имунной прослойки выявлен у детей: от года до шести лет – у 32%, от семи до 13 лет – порядка 37%. На втором месте – пожилые люди в группе 60-69 лет и группе 70+, наименьший показатель в группе 30-40 лет.

В Ленобласти антитела выявили у 20,6% участников исследования, при этом в подгруппе до шести лет показатель оказался выше, чем в Петербурге: 42%. При этом данные приводятся по состоянию на июнь, когда у участников исследования были взяты пробы.

В конце августа, а затем в ноябре ученые планируют провести исследования еще раз той же выборки. Это позволит проследить изменение количества антител у переболевших, а также увидеть изменение величины иммунной прослойки.

На 7 августа в России известно о 877 тысячах случаев заражения коронавирусом.