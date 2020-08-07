Оргкомитет Евро-2020 проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2022 году

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге получил право организовать финал Лиги чемпионов в 2022 году, сообщили в министерстве спорта.

"Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше – в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие – финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету ЕВРО-2020", - говорится в сообщении ведомства.

Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Петербурге в 2021 году на "Газпром Арене". Однако его отложили на год из-за эпидемии коронавируса. В начале лета 2021 года Петербург примет четыре матча чемпионата Европы, из которых три игры группового этапа и еще одна – четвертьфинал турнира.