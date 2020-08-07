Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть местным чиновникам возможность летать бизнес-классом, на соответствующий проект постановления обратил внимание DVHAB.ru.

В документе предложено отменить изменения, внесенные экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Полтора года назад Фургал заявил, что перелеты чиновников бизнес-классом за счет бюджета – это несправедливость по отношению к большинству жителей региона и все члены правительства, кроме первых зампредседателя, должны летать только эконом-классом.

В проекте постановления изменения предлагается отменить "в целях повышения эффективности деятельности правительства Хабаровского края". Предлагается оплачивать за счет бюджета командировки членам правительства самолетом – по тарифу бизнес-класса, морским и речным транспортом – не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса.

Жители края критикуют документ. В материале приводится комментарий одного из жителей, который возмущен этим.

"Я не против комфорта, каждый сам волен решать, как ему до Москвы добираться, если это происходит не за бюджетный счет. А если вы берете деньги из казны, то имейте совесть не ставить себя выше всех остальных", - считает он.

Сам Дегтярев на странице в Instagram заявил, что хабаровские чиновники несколько лет не бывали в Москве.

"Это не дело, наши министры должны регулярно бывать в столице и встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края, привлекать средства в наш бюджет в интересах людей. В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу спросить у жителей, сколько миллиардов рублей [в бюджет региона] должен привлечь министр, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом", - написал Дегтярев.