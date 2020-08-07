Адвокаты сообщили о завершении расследования дела о подброшенных Голунову наркотиках

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые задержали корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в 2019 году, передает РБК со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

Следствие уведомило об окончании расследования защиту фигурантов, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Губкин. Источник агентства ранее сообщал, что экс-оперативникам предъявлено обвинение в окончательной редакции, при этом следствие сочло, что "заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурирует" в деле.

Экс-полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании. Все они, кроме Коновалова, остаются под арестом до 7 сентября: Коновалов заключен под домашний арест.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

Ляховца считают организатором задержания Голунова летом 2019 года. Показания на него дал Коновалов. Также последний признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.