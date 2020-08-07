18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:26

Адвокаты сообщили о завершении расследования дела о подброшенных Голунову наркотиках

фото ЗакС политика Адвокаты сообщили о завершении расследования дела о подброшенных Голунову наркотиках

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые задержали корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в 2019 году, передает РБК со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

Следствие уведомило об окончании расследования защиту фигурантов, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Губкин. Источник агентства ранее сообщал, что экс-оперативникам предъявлено обвинение в окончательной редакции, при этом следствие сочло, что "заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурирует" в деле.

Экс-полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании. Все они, кроме Коновалова, остаются под арестом до 7 сентября: Коновалов заключен под домашний арест.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

Ляховца считают организатором задержания Голунова летом 2019 года. Показания на него дал Коновалов. Также последний признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:18 Шишлову пожаловались на оказание ритуальных услуг в жилом доме

17:52 На неделе сотрудники метрополитена выписали десять штрафов пассажирам без масок

17:40 Глава комитета по соцполитике Ржаненков: Пока нет необходимости в новой выплате льготникам на маски

17:24 В Норильске снова разлили нефтепродукты

16:58 Госэконадзор признал незаконной добычу песка во Всеволожском районе

16:51 Доход главы Выборгского района за 2019 год составил 2,59 млн рублей

16:28 В Коми пострадавшим от весеннего половодья выплатили 17 млн рублей

15:56 Шлосберг о деле "Нового величия": От извращённых законов государство перешло к прямому беспределу

15:43 Муниципал: Сотрудница магазина обвинила в хулиганстве мундепа МО "Смольнинское" и активиста Центрального района

15:20 Амосов призвал горожан продолжать защищать павильон "Политехнической" от сноса

14:54 Минздрав анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса 12 августа

14:18 Кандидата в губернаторы Архангельской области от защитников Шиеса отказались регистрировать на выборах

13:50 Суд признал законными дисциплинарные взыскания Котову в колонии

13:26 Адвокаты сообщили о завершении расследования дела о подброшенных Голунову наркотиках

13:21 Прокуратура заявила, что журналист Френкель "пытался сорвать проведение голосования" по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru