Суд признал законными дисциплинарные взыскания Котову в колонии

Перовский суд Москвы отклонил иск активиста Константина Котова к исправительной колонии № 2 во Владимирской области об оспаривании дисциплинарных взысканий, передает ТАСС.

О том, что Котов подал подобный иск, стало известно 16 июля. Он оспаривал отказ допускать защитника на заседания дисциплинарной комиссии и дисциплинарные взыскания за то, что надел одолженные ему другим заключенным перчатки при отсутствии своих из-за непереданной ему посылки, и за то, что он не поздоровался с оперативником, с которым уже здоровался перед этим.

Котов осужден на полтора года колонии по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) после того, как его задержали на акции протеста 10 августа 2019 года в Москве. Сначала суд приговорил его к четырем годам колонии, но затем Мосгорсуд сократил этот срок.