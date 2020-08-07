Амосов призвал горожан продолжать защищать павильон "Политехнической" от сноса

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов напомнил общественности о том, что судьба павильона станции метро "Политехническая", которому угрожает снос, еще не решилась благополучным образом и что нужно всеми посильными методами способствовать спасению здания.

Тревожный сигнал, рассказал депутат, поступил от губернатора Александра Беглова, который в своем новейшем ответе депутатам МО "Гражданка" указал на возможность изменения территориальной схемы участка, занятом станцией метро. Если комитет имущественных отношений примет соответствующее предложение от компании ООО "Триумф плюс", то она получит возможность реализовать задуманный ею проект строительства торгового центра взамен павильона в его нынешнем виде.

Амосов призывает всех неравнодушных петербуржцев подписать петицию за сохранение здания станции, появившегося в Калининском районе в середине 1970-х годов. Смольный рассмотрит ее только тогда, когда количество подписей превысит 100 тысяч, однако сейчас их оставлено всего 30 штук.

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