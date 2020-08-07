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15:56

Шлосберг о деле "Нового величия": От извращённых законов государство перешло к прямому беспределу

фото ЗакС политика Шлосберг о деле "Нового величия": От извращённых законов государство перешло к прямому беспределу

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг выпустил резкий текст, посвященный делу "Нового величия" и инициаторам его возбуждения. На статус "уголовного" он предложил посмотреть под другим углом: оно, с точки зрения политика, действительно является таковым, но только если оценивать действия ФСБ и судебной системы, и может заслуживать соответствующего наказания. Шлосберга удручает, что, как ему представляется, как и в 1930-е годы, главными инструментами общения с гражданами у государства вновь становятся "донос и пыточный крюк". Вынесенные приговоры (до семи лет реального заключения) символизируют для него "новый уровень варварства".

"Дело "Нового величия" показало, что от извращённых законов государство перешло к прямому беспределу. <...> Кадровый состав охранки переполнен садистами, воплощающими свои мрачные фантазии под прикрытием погон", - написал Шлосберг в своем Telegram-канале.

Дело, по мнению "яблочника", вели люди, которым, комфортно "только в пыточной камере", и ему печально, что они сосуществуют рядом с остальными россиянами.

За создание экстремистского сообщества трое фигурантов накануне получили от 6 до 7 лет лишения свободы, а еще четверым достались условные сроки от 4 до 6 лет. Почти сразу после финального заседания суда "Яблоко" выступило с требованием отменить приговоры и строго наказать тех, кто сделал возможным преследование молодых людей.

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