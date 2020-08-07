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16:28

В Коми пострадавшим от весеннего половодья выплатили 17 млн рублей

фото ЗакС политика В Коми пострадавшим от весеннего половодья выплатили 17 млн рублей

Правительство республики Коми задействовали 17 млн рублей своего резервного фонда на то, чтобы перечислить их муниципалитетам, дома на территории которых пострадали от сильнейшего паводка нынешней весной. 10,7 млн рублей из этих средств получил в наибольшей степени затопленный Усть-Цилемский район, где под водой оказалось 372 домохозяйства.

"Ранее средства были перечислены в Прилузский, Удорский, Усть-Куломский районы. Эти три муниципалитета получили 6,2 млн рублей на восстановление 210 домов", - рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

Отметим, что весной в республике вводился режим чрезвычайной ситуации из-за того, что имели место рекордные за последние десятилетия подтопления. Из отдельных мест приходилось эвакуировать жителей. Режим отменили только в июне. Администрация региона просила у Москвы финансовую помощь для ликвидации последствий и компенсаций в размере 200 млн рублей.

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