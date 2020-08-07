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16:51

Доход главы Выборгского района за 2019 год составил 2,59 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы Выборгского района за 2019 год составил 2,59 млн рублей

Администрация Выборгского района 7 августа опубликовала декларацию за 2019 год. Согласно документу, доход руководителя администрации Валерия Гарнеца вырос на 100 тысяч рублей до 2,59 млн рублей. В его собственности все еще находятся яхта Honda и прицеп для перевозки водной техники. 

Заместитель главы Наталия Никишина отчиталась о доходе в 1,8 млн рублей. В собственности у нее Мерседес GLE, две квартиры, земельный участок, садовый дом и машино-место. Другой замглавы Виктор Полунин сообщил о доходе в 2,5 млн рублей. В собственности у него квартира на 122 кв.м и Land Rover Discovery Sport. 

Заместитель руководителя района Василий Сажнов в декларации обозначен как начальник отдела здравоохранения. Его доход за 2019 год составил 2,1 млн рублей, а владеет он автомобилем Mitsubishi Outlander с прицепом, два земельных участка более чем на 1 тысячу кв.м каждый, два дома и хозблок. Замглавы Арина Артемова отчиталась о доходе в 2,4 млн рублей. В списке собственности у нее Hyundai Creta и квартира в совместной собственности.

У начальника отдела закупок Александра Любачева в собственности указан снегоболотоход, прогулочная лодка, два прицепа, автомобиль Hyundai Solaris и три квартиры. Его доход за 2019 год составил 1,8 млн рублей. Лодочный мотор есть у начальника сектора районного хозяйства Александра Родионова. 

Самый большой доход среди сотрудников комитета у главного специалиста сектора торговли и услуг Юлии Германовской - 10 млн рублей. В документе сказано, что она продала недвижимое имущество. В декларации за 2018 год в собственности у нее была указана квартира на 97,2 кв.м, сейчас же ее в списке нет, но есть доля в квартире на 82 кв.м.

Доход ведущего специалиста общего отдела Оксаны Прокофьевой в 2019 года составил 6 млн рублей, в 2018 году - 445 тысяч рублей. В списке собственности к автомобилю Opel Zafira добавился Mitsubishi ASX. В декларации за 2019 года указано, что она использовала собственные средства и заключила кредитный договор. Прокофьева продолжает владеть тремя земельными участками общей площадью 2491 кв.м, но не долей в квартире на 286 кв.м.


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