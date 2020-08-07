Госэконадзор признал незаконной добычу песка во Всеволожском районе

Профильный комитет правительства Ленобласти откликнулся на жалобы экоактивистов из общественного движения "Зеленый фронт" и установил, что вдоль трассы "Петербург - Сортавала", в районе деревни Скотное добыча песка ведется без необходимых разрешительных документов. Производит работы, как выяснили чиновники, ООО "Авто плюс". Примечательно, что раньше ровно на этом самом месте базировалась незаконная свалка, с которой активисты тоже боролись.

"Нами было зафиксировано, что с территории бывшей свалки поселка Скотное вереницы машин с надписью "Основа" вывозят песок и размещают его на землях сельхозназначения вдоль автодороги возле деревни Колясово на месте, где в 2017 происходило незаконное размещение отходов. При этом номера части грузовых автомобилей были скрыты", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Теперь разбираться в ситуации придется областной полиции.

Ранее экологическая организация жаловалась на незаконную добычу песка в Мяглово.