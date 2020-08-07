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16:58

Госэконадзор признал незаконной добычу песка во Всеволожском районе

фото ЗакС политика Госэконадзор признал незаконной добычу песка во Всеволожском районе

Профильный комитет правительства Ленобласти откликнулся на жалобы экоактивистов из общественного движения "Зеленый фронт" и установил, что вдоль трассы "Петербург - Сортавала", в районе деревни Скотное добыча песка ведется без необходимых разрешительных документов. Производит работы, как выяснили чиновники, ООО "Авто плюс". Примечательно, что раньше ровно на этом самом месте базировалась незаконная свалка, с которой активисты тоже боролись.

"Нами было зафиксировано, что с территории бывшей свалки поселка Скотное вереницы машин с надписью "Основа" вывозят песок и размещают его на землях сельхозназначения вдоль автодороги  возле деревни Колясово на месте, где в 2017 происходило незаконное размещение отходов. При этом номера части грузовых автомобилей были скрыты", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Теперь разбираться в ситуации придется областной полиции.

Ранее экологическая организация жаловалась на незаконную добычу песка в Мяглово.

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