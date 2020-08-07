Шишлову пожаловались на оказание ритуальных услуг в жилом доме

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов столкнулся с жалобой жильцов дома по Фурштатской, которые были обескуражены появлением на месте закрывшегося кафе, занимавшего первый этаж, агентства ритуальных услуг. Этот факт они осознали, когда стали свидетелями заноса гробов в помещение.

Ввиду того, что законодательство запрещает подобную деятельность на первых этажах жилого фонда, Шишлов обратился в районную прокуратуру и Роспотребнадзор, который, в свою очередь, установил временный досудебный запрет на работу ритуального агентства "Обряд".

Однако, вопреки всему, фирма продолжила принимать клиентов, в связи с чем аппарат омбудсмена повторное пожаловался в Роспотребнадзор.

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