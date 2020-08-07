Специалисты изучают корабль XVIII века, затонувший в Финском заливе

Обнаруженный два года назад на дне Финского залива корабль XVIII, нагруженный спиртными напитками, стали исследовать подводники, о чем сообщило Русское географическое общество. Он лежит на глубине 50 метров, лишенный мачты.

Предположительно, судно с фабричными бутылками ручной работы направлялось в Петербург перед своим крушением. Примечательно, что специалисты Эрмитажа не имеют в своих хранилищах и коллекциях бутылок, напоминавших бы найденные под водой.

"Но что именно в них было, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта", - пояснил подводный археолог Роман Прохоров.

Его коллеги намерены, в частности, определить точное время постройки корабля и детали его последнего маршрута.