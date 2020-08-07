Спонтанность под запретом: Какие пикеты не дают проводить в Петербурге

На протяжении трех последних лет в Петербурге растет количество задержаний на одиночных пикетах, не требующих предварительного согласования с властями. Сейчас это оправдывают борьбой с распространением коронавируса, но повод не дать постоять с плакатом полицейские находили и раньше.

От эксцессов к норме

По данным "ОВД-Инфо", с начала 2020 года в Петербурге 131 раз задерживали участников одиночных пикетов. Август только начался, но уже точно известно, что по его итогам цифра вырастет. 5-го числа у Гостиного двора полицейские задержали троих другороссов, стоявших с плакатами в поддержку фигурантов "челябинского дела".

Одиночный пикет в последнее время стал очень востребованной формой протеста, так как для его проведения, по закону, не нужно предварительное согласие чиновника. Получить разрешение на организацию митинга или массового пикета вне "гайд-парков" практически невозможно, а проводить их в местах, которые обычно предлагает комитет по вопросам законности, большинство организаторов не соглашается. Эти площадки в рекреационных зонах расположены, как правило, далеко от центра города.

Среди других преимуществ одиночного пикетирования - оперативность. Свою реакцию на то или иное общественно-политическое событие можно выразить через несколько часов после того, как оно случилось.

- В России установлены очень жесткие сроки подачи уведомления - самое позднее за десять дней до акции для митингов, за три дня - для массовых пикетов, - сообщила ЗАКС.Ру аналитик "ОВД-Инфо" Наталья Смирнова. - В результате требование заранее согласовывать акцию полностью исключает возможность провести спонтанную акцию, когда обстоятельства требуют немедленно высказаться на острую общественно-политическую тему. Неудивительно, что при необходимости выразить свое мнение люди прибегают к формату одиночного пикета, для проведения которого не нужно получать разрешение от властей и тратить время на согласование.

Летом 2020 года главным основанием для задержаний пикетчиков были действующие в регионах ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Так, например, в Петербурге с марта запрещены любые публичные мероприятия. Губернатор Александр Беглов своими распоряжениями делал исключения для военных парадов и легкоатлетических забегов, но на публичное проявление недовольства, даже одним человеком, это, конечно, не распространялось.

Задержания участников акций, не требующих согласования, не стали для Петербурга чем-то новым. Подобное случалось все прошлое десятилетие. Но если раньше это воспринимали как эксцесс сотрудников правоохранительных органов, то со второй половины 2018 года стало практически нормой. По данным мониторинга "ОВД-Инфо", в 2013-2017 годах в Петербурге задерживали по 10-20 пикетчиков, в 2018 году - 169, в 2019-м - 206, за первые семь месяцев 2020-го - 131.

Два слова-раздражителя

Первый всплеск пришелся на осень-2018, когда в городе заявили о себе сторонники "бессрочного протеста". После нескольких митингов против повышения пенсионного возраста группа активистов решила устраивать политические акции каждый день, в основном, в формате одиночных пикетов. Полиции это быстро надоело, и она начала задерживать пикетчиков "по КУСП". Сотрудники МВД сообщали, что на активиста поступила жалоба, зарегистрированная в книге учета сообщений о правонарушениях, и они обязаны реагировать. "Бессрочники" рассказали ЗАКС.Ру, что проводили эксперименты - стояли с плакатами у двух станций метро одновременно. Протестовавших задерживали, отвозили в отделы полиции, ссылаясь на жалобы от одного и того же лица.

Иногда сотрудники правоохранительных органов утверждали, что пикетчики нарушали общественный порядок, например, ругались матом или что лозунги на их плакатах нужно проверить на экстремизм. Как правило, для пикетчиков все заканчивалось объяснительными после трех часов в отделении полиции.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский связывает давление на участников протестных акций с приходом в Смольный Александра Беглова, который с 3 октября 2018 года стал временно исполняющим обязанности губернатора. С появлением нового градоначальника выражать свою позицию стало сложнее: оппозиционеры несколько месяцев не могли согласовать митинги, а ежегодное первомайское шествие демократической колонны в 2019 году фактически разогнали полицейские с нацгвардейцами.

- Регулярные задержания участников одиночных пикетов начались после прихода Беглова, - заметил Вишневский. - Думаю, это связано с несколькими факторами. В том числе и с личностью Беглова, который оппозицию воспринимает как врага. Но кроме того, именно в 2018 году была пенсионная реформа, после которой люди стали больше проявлять активность. Это был год общественного подъема.

Однако не каждый вышедший на пикет в Петербурге рисковал попасть в отделение полиции. Даже в самые сложные для протеста месяца в городе в основном спокойно выражали мнение "зеленые", градозащитники, обманутые дольщики, феминистки и другие социальные группы, не затрагивающие на своих плакатах имен конкретных государственных деятелей. Даже проходившие каждую пятницу пикеты в поддержку политических заключенных редко становились поводом для задержаний. По словам Вишневского, словами-маркерами для полицейских за последние полтора года стали "Путин" и "Беглов". Если участник уличной акции высказывались о президенте или губернаторе, риски оказаться в автозаке значительно увеличивались.

В этом плане была показательной акция 12 октября 2019 года. Представители различных левых организаций несколько часов поочередно стояли в одиночном пикете у турецкого консульства, протестуя против вооруженной агрессии в сирийском Курдистане. Присутствовавшие полицейские вели себя корректно. Но когда у консульства был развернут плакат "Эрдоган, Путин, Трамп, руки прочь от Сирии", державшего его социалиста Михаила Федорченко задержали. Свои действия сотрудники МВД объяснили поступивший "по КУСП" жалобой. Федорченко продержали в 78 отделе около трех часов, а потом отпустили без составления протокола.

Незначительные правонарушения

После того как в марте 2020 года губернатор Беглов запретил публичные мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавируса необходимость в задержаниях "по КУСП" пропала. Задерживать пикетчиков начали за нарушение требований режима повышенной готовности ("режима самоизоляции"). Весной протест практически ушел с улиц и вернулся только в последних числах мая. Сначала пикетные очереди выстраивались в поддержку арестованного на 15 суток в Москве журналиста Ильи Азара. Участвовавшие в них попали в полицейское отделение, хотя ни Кремль, ни Смольный никто из них на тех акциях напрямую не критиковал.

Летом основной темой для протеста стали поправки в Конституцию. Причем не всегда такие мероприятия заканчивались задержаниями. Например, 2 июля, в день подведения итогов по плебисциту муниципальный депутат МО "Васильевский" Алексей Касаткин стоял у Мариинского дворца с заклеенным скотчем ртом и плакатом "Мой голос украли". Полицейские переписали его паспортные данные и позволили продолжить акцию.

А за несколько недель до этого на том же месте задержали мундепов МО "Ульянка", которые пикетировали по менее резонансному поводу - просили единоросса Сергея Никешина не вмешиваться в дела их муниципалитета.

На большинство задержанных весной-летом пикетчиков составляли протоколы по новой статье 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение режима самоизоляции). Решения по ним выносят не судьи, а чиновники комитета по вопросам законности. Наказывают за такие правонарушения штрафами в 4 тысячи рублей, но некоторым удается этого избежать.

- Все дела, которые попадали мне, рассматривал один и тот же человек, - рассказала юристка "Апологии протеста" Варвара Михайлова. - Это Виктор Дмитриевич Кабацкий, заместитель председателя комитета по вопросам законности. Надо сказать, что в отличие от наших судов, которые никогда не применяют норму, позволяющую прекратить производство по делу в связи с малозначительностью, Виктор Кабацкий эту норму использует широко. Многие дела он прекращал в связи с малозначительностью состава правонарушения. Но некоторые доходили до обвинительных постановлений, которые сейчас обжалуются.

С 8 августа в Петербурге перестанет действовать запрет на проведение культурных, зрелищных и спортивных уличных мероприятий. Ограничения на участие в общественно-политических акциях пока сохраняются. Судя по тенденциям последних лет, и после их снятия задерживать на одиночных пикетах не прекратят. Просто полиции придется вернуться к "старым-добрым" КУСПам или придумать что-нибудь новое.

Сергей Еремеев

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