В Белоруссии задержали петербургского тележурналиста

В минской гостинице правоохранители задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время" - петербуржца Юрия Баранюка и двух его украинских коллег Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, говорится на сайте канала. Связи с ними нет, а причина задержания редакции неизвестна.

По данным "МБХ Медиа", силовики могли прийти за журналистами из-за отсутствия аккредитации, а высылка может занять несколько месяцев.

Отметим, что 9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы, а досрочная его часть проходит уже сейчас. С участков массово выгоняют наблюдателей, вынужденных следить за происходящим через окно и при помощи биноклей. Основных конкурентов Александра Лукашенко, правящего уже 26 лет и идущего на свой шестой срок, не допустили до выборов и вместо этого посадили в тюрьму. В стране проходят массовые акции протеста.