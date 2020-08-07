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7 августа, 19:32

Жена Беглова за год увеличила доход на 5,8 млн рублей

фото ЗакС политика Жена Беглова за год увеличила доход на 5,8 млн рублей

На сайте Смольного вечером в пятницу, 7 августа, опубликовали сведения о доходах губернатора Петербурга Александра Беглова и его жены Натальи Бегловой.

Супруга главы города в 2019 году заработала 10,1 млн рублей. По итогам 2018 года она отчитывалась о доходе в 4,4 млн рублей, а еще одним годом раньше - в 2,8 млн рублей.

Сам Беглов задекларировал доход в размере 3,8 млн рублей. Год назад он отчитывался о заработанных 6,1 млн рублей. Как и раньше, глава города владеет половиной жилого разрушенного дома общей площадью 120,6 кв. м, а также квартирой площадью 150,6 кв. м и двумя земельными участками. Еще одна квартира - площадью 106,7 кв. м - находится у него в пользовании.

Напомним, до назначения Беглова врио губернатора Петербурга в октябре 2018 года Наталья Беглова возглавляла комитет по делам записи актов гражданского состояния.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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