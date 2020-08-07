В Архангельской области возобновляет работу общепит

С 8 августа в Архангельской области смогут вновь начать после четырехмесячной паузы принимать посетителей заведения общественного питания, сообщает местный штаб по борьбе с коронавирусом. Запрет снимается также с бань и фитнес-клубов.

"Сохраняется запрет на проведение массовых торжеств, банкетов, дискотек, работу танцплощадок и кальянных", - подчеркивается в сообщении.

При этом в столице региона, Архангельске, кафе, бары и рестораны получат право открыться только с 15 августа.

"Чтобы перейти на третий этап [снятия ограничений], нам нужно выйти примерно на 30-35 случаев в день, лучше 25. Как только вы увидите такую устойчивую тенденцию - 25-35 случаев в течение недели-двух - тогда оперативный штаб начнет говорить с Роспотребнадзором о переходе на третий этап и о снятии режима повышенной готовности", - приводит ТАСС слова начальника регионального оперативного штаба Артема Вахрушева.

За последние сутки заразилось 64 жителя региона. Всего с начала пандемии в Архангельской области COVID-19 диагностировали у 9165 граждан. Умерло с коронавирусом 205 человек.