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7 августа, 20:24

Милонов призвал петербургских депутатов раскрывать цели, на которые идет их бюджетная поправка

фото ЗакС политика Милонов призвал петербургских депутатов раскрывать цели, на которые идет их бюджетная поправка

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя арест своего бывшего однопартийца, петербургского парламентария Романа Коваля, порассуждал о феномене депутатской поправки, которую называют первопричиной инцидента. Он не согласен с расхожим мнением, будто бы поправка являет собой некое узаконенное подобие взятки, дающейся законотворцам из рук исполнительной власти, и предложил не путать злоупотребления чем-либо с самим предметом, которым можно распорядиться и в благих целях. В то же время, механизм получения и использования поправок видится Милонову несовершенным, в связи с чем он предложил усовершенствовать существующую поправку во избежание эксцессов наподобие дела Коваля.

"Для того, чтобы снять градус напряжения и уровень, я так понимаю, очень большого недовольства в обществе, который назрел из-за ареста Коваля, каждый депутат пускай расскажет, куда он эту свою поправку девает, и никаких проблем не будет. Но ведь если ты не используешь хитрые схемы, то чего ты будешь стесняться, ну серьезно?", - рассудил политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

О подробностях коррупционного скандала с арестом Коваля читайте в материале ЗАКС.Ру. Отметим, что арестанта почти сразу после скандала исключили из рядов единороссов.


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