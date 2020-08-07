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7 августа, 20:59

В Городском онкодиспансере жалуются на невыплату "коронавирусных" надбавок

фото ЗакС политика В Городском онкодиспансере жалуются на невыплату "коронавирусных" надбавок

Работники Городского онкодиспансера заявляют о том, что обещанная президентская надбавка за работу с коронавирусными больными некоторым из них не выплачивается, пишет "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на "Альянс врачей" в лице Елены Корневой.

Так, по словам женщины, надбавки на сегодняшний день лишена сотрудница отделения химиотерапии Людмила Максимова. Ситуация, со слов последней, такова, что ей не дали премию за май под предлогом того, что в июне Максимова проводила отпуск. Отсутствие надбавки не помешало вычесть из ее оклада подоходный налог в таком объеме, как если бы она ее получила.

Напомним, что допвыплаты полагаются медсотрудникам, работавшим с коронавирусными больными в период с апреля по июнь.

Примечательно, что накануне, 6 августа, онкодиспансер оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохую уборку помещений и отсутствие антисептиков.

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