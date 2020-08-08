Дегтярев назвал фейком новости о снятии запрета на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале назвал фейком информацию о намерении вернуть местным чиновникам возможность летать бизнес-классом за счет бюджета.

"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там чёрным по белому написано: эконом класс", - заявил Дегтярев, призвав "не верить фейкам".

При этом проект постановления главы региона до сих пор размещен на сайте краевого правительства. Пока он находится на экспертизе.

Напомним, в этом проекте предложено "в целях повышения эффективности деятельности правительства Хабаровского края" оплачивать командировки чиновникам из бюджета по тарифу бизнес-класса самолетом и железнодорожным транспортом, а также не выше стоимости каюты "люкс" на кораблях.