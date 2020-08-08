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11:34

Задержанного в Беларуси петербургского тележурналиста выслали в Одессу

фото ЗакС политика Задержанного в Беларуси петербургского тележурналиста выслали в Одессу

Задержанных накануне в Беларуси журналистов "Настоящего времени" выслали на Украину, оказавшийся в числе задержанных петербургский журналист Юрий Баранюк сообщил в Twitter, что благополучно добрался до Одессы.

"Скажу только, что у меня дочь родилась, пока я там в милиции был!" - добавил журналист.

Баранюка, а также его украинских коллег Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка задержали белорусские силовики накануне в гостинице в Минске. Им вменили работу в стране без аккредитации. По словам Ромалийской, теперь им въезд в Беларусь запрещен.

9 августа в Беларуси пройдут выборы президента, уже идут досрочные выборы. Основных конкурентов Александра Лукашенко, правящего уже 26 лет и идущего на шестой срок, не допустили до выборов и арестовали. В стране проходят массовые акции протеста. С участков массово выгоняют наблюдателей, вынужденных следить за происходящим через окно при помощи биноклей.

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