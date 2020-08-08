Еще 5212 россиян заразились коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 5 212 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 882 347 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В статистику добавили 129 летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за весь период эпидемии известно о 14 854 умерших от болезни. 6 615 пациентов выписаны из больниц по выздоровлению за последний день.

В Петербурге выявили еще 155 случаев заражения коронавирусом, всего известно о 32 730 заболевших петербуржцев. 10 человек за сутки признаны умершими от инфекции, общее число летальных исходов в городе возросло до 2 146. В Ленобласти заболел еще 31 человек, всего заразились 6 147 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 252 человек (+116), в Архангельской – до 9 235 (+70), в Коми – до 5 678 (+59). В Псковской области в статистику попали 3 908 зараженных жителей (+19), в Новгородской – 3 886 (+14), в Калининградской – 2 987 (+14). В Вологодской области заболели всего 2 628 человек (+28), в Карелии – 2 536 (+29), в НАО – 287 (+3).