Пограничники задержали Андрея Пивоварова на границе с Беларусью

В Псковской области на границе России и Беларуси задержан исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, сообщила в Telegram председатель организации Анастасия Буракова.

По ее словам, Пивоваров, Даниил Потапов и Александр Федосеев отправились в Беларусь, чтобы стать наблюдателями на выборах президента страны. Связь с ними оборвалась около 7 часов утра. По словам Бураковой, их задержали российские пограничники, не объяснив причину, остальные пассажиры рейсового автобуса свободно пересекли границу.

"Связь с ними пропала почти сразу, не знаем об их местонахождении уже более 5 часов. В погранкомендатуре Себежа говорят, что у них таких граждан нет, продолжаем поиски", - написала Буракова.

9 августа в Беларуси пройдут выборы президента, уже идут досрочные выборы. Основных конкурентов Александра Лукашенко, правящего уже 26 лет и идущего на шестой срок, не допустили до выборов и арестовали. В стране проходят массовые акции протеста. Наблюдателей массового выгоняют с участков.

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