СК возбудил десятое дело о публикации фотографий Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет возбудил еще одно дело о реабилитации нацизма из-за публикации фотографий Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), фигурант дела – житель Воронежа Александр Хорошильцев. По версии следствия, он опубликовал фотографию Гитлера на сайте "Бессмертного полка" и подписал ее как "Шикльгрубер Адольф Алоисович" с целью "одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге". Хорошильцева допросили, после обыска у него изъяли технику.

Это десятое дело, возбужденное из-за фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка". Такие дела возбуждали в отношении жителей Якутска, Перми, Кемерово, Казани, которые загрузили снимки Гитлера, Генриха Гиммлера, генерала Андрея Власова.