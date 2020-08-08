Акция солидарности с Хабаровском началась в центре Петербурга

В субботу, 8 августа около двух часов дня у Гостиного двора в Петербурге стартовала акция солидарности с народными протестами в Хабаровске.

Всем желающим предлагают подписать открытки в поддержку жителей дальневосточного региона. Отдельно раздают открытки "Жыве Беларусь".

У Гостиного двора скопилось около 50 человек. Рядом много полиции и автозаки. Офицер МВД в мегафон просит всех собравшихся разойтись.

Акции солидарности с Хабаровском проходят в Петербурге вторую неделю подряд. В прошлый раз, 1 августа, протестующие пытались пройтись с шествием по Невскому проспекту, но полиция перекрыла им путь.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Сергей Еремеев