Пивоварову вменяют неповиновение требованиям пограничника на границе с Беларусью

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова после задержания на границе с Беларусью доставили в погранотдел города Рудня Смоленской области, сообщает в Telegram председатель организации Анастасия Буракова.

Местонахождение Пивоварова выяснил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. Сообщается, что Пивоварову вменяют нарушение ст. 18.7 КоАП (неповиновение требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы РФ). В чем именно выразилось неповиновение, пока неизвестно. По этой статье Пивоварову грозит арест до 15 суток.

Пивоварова, Даниила Потапова и Александра Федосеева задержали рано утром на границе с Беларусью. Потапов и Федосеев после поисков нашлись на погранпункте в Себеже, где на них составляют административный протокол, на каких основаниях – не сообщается. Все трое ехали в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами.

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