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19:40

Спокойный протест за беспокойный Хабаровск

Вторую субботу подряд в российских городах проводили акцию "Кормим голубей" в знак солидарности с протестующими в Хабаровске. Петербургское мероприятие 8 августа посетили около 50 человек. Три с половиной часа они спокойно простояли у Гостиного двора, держа в руках шарики и листки с нарисованными голубями. Но без задержаний все равно не обошлось. 

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Мем про голубей родился в середине июля в Хабаровске, когда там разгорались протесты в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Участники дальневосточных демонстраций договаривались в соцсетях совместно кормить голубей. Это выражение вошло в местный фольклор и означало "протестовать".

С начала августа акции "Кормим голубей" в поддержку недовольных хабаровчан стали проводить по всей стране. В Петербурге их организовывают коалиция из "Открытой России", Либертарианской партии, "Агит России" и проекта "ЯГражданин". Акция 1 августа завершилась шествием по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова и задержаниями. Двум либертарианцам это впоследствии стоило административного ареста на 7 и 15 суток.

8 августа все прошло спокойнее. Неравнодушных граждан призывали подойти к Гостиному двору и подписать открытку в поддержку хабаровчан. Здесь же можно было написать несколько слов на открытках для оппозиционеров из Беларуси, где сейчас идет неделя президентских выборов. Всем желающим раздавали шарики - белые, зеленые и синие, под цвет хабаровского флага, - а также листки с нарисованными голубями.

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- Мы поддерживаем протестное движение, которое длится в Хабаровске уже три недели, и выходим в их поддержку. Будем выходить еще, - рассказала ЗАКС.Ру член Либертарианской партии Александра, стоявшая на раздаче воздушных шаров.

Она подчеркнула, что ничего кроме сбора подписей не планируется.

- Шествия не будет, - пообещала либертарианка.

Александра привлекла внимание и полицейских, которые появились у Гостиного двора еще до протестующих. Капитан МВД объяснил ей, что поскольку она раздает атрибуты, ее могут воспринять как организатора акции. Аналогичные размытые предупреждения делали в мегафон и для остальных. Полицейские не говорили, что кто-то делает что-то незаконное, но напоминали, что никакие акции на этом месте не санкционированы. Поняв, что силовых разгонов не планируется, человек 70 продолжали стоять у Гостинки. К протестному ядру время от времени присоединялись прохожие, некоторые из них тоже подписывали открытки, но долго в толпе не задерживались.

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Главным героем акции стал молодой человек в футболке "Я против Путина" и голубом берете воздушно-десантных войск с серпом и молотом на кокарде. Его очень быстро обступили журналисты. Молодой человек никому не отказывал в комментарии, повторяя примерно одно и то же: "Мне надоело, что моя страна постепенно превращается в КНДР". Участники акции делали с ним селфи, а прохожие просили объяснить смысл лозунга на футболке. Протестующий раз за разом терпеливо повторял, что выступает против "обворовывания Родины" и хочет другого президента.

Журналистам он рассказал, что его зовут Евгений и что он служил в ВДВ. На протестные акции Евгений выходит уже не в первый раз.

- Я хочу, чтобы моя Родина жила спокойно, в мире, без войны. Хабаровские протесты мы поддерживаем. Ребята молодцы. Это, пожалуй, один из самых смелых городов России, - поделился активист в голубом берете. 

За первые два часа акции ничего интереснее реплик Евгения не происходило. Люди спокойно общались между собой, обсуждая последние политические новости. В начале пятого неожиданно началась активность. Три девушки развернули плакаты "Я/Мы Фургал" и "Проснись, Россия".

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Бросившиеся к ним полицейские начали выхватывать самую большую картонку с лозунгом. Стоявшая по центру активистка пыталась прижать ее к себе и девушку забрали в автозак. Позже оказалось, что ей еще нет 18 лет, а "кормление голубей" у Гостинки стало ее первой политической акцией. По пути девушку пытался обхватить другой активист. Его задержали следом, а потом еще одного мужчину. В чем провинился третий задержанный корреспондент ЗАКС.Ру не видел, но вцепившийся в него полицейский сказал: "Это ты меня толкнул". Всех троих доставили в 28 отдел полиции.

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Акция, тем временем, продолжалась еще час. Финальная часть была совсем спокойной. Попыток встать с плакатом никто больше не предпринимал и даже шарики с нарисованными голубями держать уже устали.

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текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Сергей Еремеев

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