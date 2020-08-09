Желающие проголосовать петербуржцы создали очередь у посольства Белоруссии

У здания белорусского посольства в Петербурге возникла большая очередь, растянувшаяся почти на всю улицу Бонч-Бруевича, недалеко от Смольного в связи с президентскими выборами в соседней стране, сообщает "МБХ Медиа Северо-Запад".

Отметим, что выборы белорусского президента в 2020 году привлекают особое внимание россиян. По некоторым данным, рейтинг правящего 26 лет Александра Лукашенко низок, как никогда прежде, и основных конкурентов он разными способами устранил. Кроме того, на выборах фактически не осталось независимых наблюдателей. Сам Лукашенко открыто заявляет с трибуны, что "не отдаст страны", апеллирует к "лихим девяностым" и всячески дает понять, что Россия и иные враждебные силы посягают на его территорию как на главный оплот стабильности в Евразии. Журналистов и участников митингов подвергают административным арестам. Накануне на границе с Россией задержали координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

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