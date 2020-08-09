Кац противопоставил себя "популистам"

Политик Максим Кац, говоря о базовых принципах своей деятельности, сфокусировался на честности по отношению к сторонникам, которой, как ему представляется, он наделен. В это понятие, считает он, входит прозрачность доходов, мотивов и строго определенная позиция по всем важным пунктам информационной повестки. В противном случае, считает Кац, есть риск стать популистом, и он этой участи миновал.

"Я стараюсь в своих структурах делать такие организации, которые были бы честны друг с другом, честны с людьми, с которыми они работают, честны с избирателями. Например, когда мы ведем избирательные кампании, мы никогда не пользуемся какими-то популистскими лозунгами. Мы говорим то, что думаем, мы не пытаемся как-то "одеться" под то, как избиратель желает в нас видеть или сказать ему то, что избиратель желает от нас услышать", - произнес он в эфире "Эха Москвы".

Одной из таких "скользких" тем, по поводу которых некоторые оппозиционные политики иногда недоговаривают, для Каца является сепаратизм на Украине и присоединение Крыма. Он ставит себе в заслугу свое открытое негативное отношение к обоим явлениям.

Напомним, что Кац сотрудничал и с командой Алексея Навального, и с "Яблоком", и в обоих случаях это приводило к внутренним конфликтам. В нынешнем году он был активным сторонником протестного голосования по поправкам в Конституцию, однако не участвовал в последующей за плебисцитом акции движения "НЕТ!", оспаривавшей их принятие.