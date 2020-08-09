Задержанного на границе с Белоруссией Пивоварова отпустят 10 августа

Исполнительный директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, которого задержали накануне в Смоленской области при попытке преодолеть российско-белорусскую границу, должны освободить 10 августа. Срок его заключения составил 48 часов, передает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова.

"Будет штраф по статье 18.7 КоАП (неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы). Завтра утром его выпустят по сроку задержания", - рассказал координатор "Правозащиты Открытки".

Вместе с петербургским политиком задержали также Даниила Потапова и Александра Федосеева. Примечательно, что к остальным пассажирам рейсовых автобусов, на которых трое россиян ехали для наблюдения за белорусскими выборами и освещения их, у пограничников претензий не нашлось.

Отметим, что сегодня, 9 августа, переизбраться на свой шестой срок пытается президент Александр Лукашенко. Его основные соперники не допущены до выборов и арестованы, а также сведено к минимуму наблюдение за ходом голосования. К полудню явка уже перевалила за отметку 50%, а это значит, что выборы признаны состоявшимися.

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