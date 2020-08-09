В Белоруссии задержали журналистов "Дождя"

В Минске силовики задержали журналистов телеканала "Дождь" Владимира Роменского, Василия Полонского и и Николая Антипова, пытавшихся освещать голосование. Полицейскую операцию запечатлел Telegram-канал Nexta Live. На видеозаписи видно, как сотрудников прессы кладут на асфальт.

По данным редакции "Дождя", задержание произошло сразу после того, как журналисты поговорили с членом команды Светланы Тихановской - основного оставшегося конкурента действующему президенту. Остальных соперников белорусское государство до выборов не допустило. Виктор Бабарико и Сергей Тихановский находятся в СИЗО.

Отметим, что в Минске на этой неделе ранее задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время", среди которых был петербуржец Юрий Баранюк.