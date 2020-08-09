ЦИК Белоруссии насчитал сверхвысокую явку на выборах президента

Центризбирком Белоруссии объявил, что по состоянию на 16 часов на президентских выборах проголосовало 73 процента граждан, пишет издание Sputnik. Участки должны закрыться в 20 часов.

Предыдущие четыре дня у граждан имелась возможность проголосовать досрочно.

Примечательно, что независимые наблюдатели вынужденно осуществляют свою деятельность при помощи биноклей и табуреток на удалении от зданий избиркомов, а основные конкуренты правящего уже 26 лет Александра Лукашенко находятся в тюрьме. Задерживают и арестовывают также журналистов и уличных демонстрантов, которые протестуют по всей стране.

В Петербурге у белорусского посольства выстроилась очередь в целую улицу из тех, кто тоже пожелал проголосовать.