ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента

Центризбирком Беларуси заявил, что, по предварительным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах, передает TUT.by в Telegram.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала 9,9% голосов. Другой кандидат, Анна Канопацкая, - 1,68%, Андрей Дмитриев – 1,04%, Сергей Черечень – 1,13%, против всех – 6,02%.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах тысячи людей вышли на улицы, протестуя против власти. Между протестующими и ОМОНом произошли стычки, силовики применяли светошумовые гранаты, сообщается о сотне задержанных, есть раненые. СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.