Комитет по контролю за имуществом возглавил Сергей Муравьев

На пост главы комитета по контролю за имуществом Петербурга назначен Сергей Муравьев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Ранее Муравьев был замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Прежний глава, Андрей Коротков, перешел на должность спецпредставителя губернатора. В тот же день, 20 июля, стало известно о еще одной перестановке в Смольном: у комитета территориального развития появился новый глава Андрей Чапуров. Предыдущего председателя комитета Александра Бельского повысили до вице-губернатора по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.