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10:26

Петербуржцев приглашают сдать кровь на донорской акции 13 августа

фото ЗакС политика Петербуржцев приглашают сдать кровь на донорской акции 13 августа

"Фонд доноров" совместно с комитетом по молодежной политике 13 августа проведет в Петербурге донорскую акцию, сообщили представители фонда.

В шести отделениях переливания крови Петербурга ждут горожан, готовых сдать кровь и ее компоненты. Требуются доноры с любой группой крови. Перед походом на станцию нужно ознакомиться с противопоказаниями к донорству, а также проверить донорский светофор, где указана информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего.

В некоторых отделениях предусмотрена регистрация, чтобы организовать процедуру быстро и без очередей. В фонде подчеркнули, что в свете эпидемии коронавируса на всех пунктах переливания соблюдаются правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты. Для доноров подготовили памятные сувениры, первичным донорам вручат донорские книжки, куда будут вноситься все записи о дотациях.

Донором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин России весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к дотации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Полный список рекомендаций по подготовке доступен по ссылке.

Для участия в акции требуется оставить свои контактные данные в этой форме.

Сдать кровь и ее компоненты 13 августа можно в следующих пунктах:

  • ПСПбГМУ им. Павлова 

Адрес: м. Петроградская. Ул. Л.Толстого, д. 19, корп. 53 
Время приёма доноров: 08:30-12:00 

Обязательно зарегистрироваться на сайте отделения: https://www.1spbgmu.ru/ru/donor 

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. 

  • Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова 

Адрес: м. Озерки пр. Луначарского, д. 47 
Время приёма доноров: 09:00-12:00 

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. 

  • Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови 

Адрес: м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (вход сейчас через служебный) 
Время приёма доноров: 09:00-11:00 

При себе иметь паспорт, принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистраций 

  • Городская больница №26, отделение переливания крови  

Адрес: м. Московская. ул. Костюшко, д. 2 
Время приёма доноров: 08:30-11:30 

При себе иметь паспорт, принимают с любой пропиской   

  • Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого  

Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1 этаж  
Время приёма доноров: 10:00-12:30

При себе иметь паспорт, принимают с любой пропиской 

  • Городская больница Святого Великомученика Георгия, отделение переливания крови  

Адрес: м. Озерки. Северный пр., 1  
Время приёма доноров: 9:00-12:00 

При себе иметь паспорт и СНИЛС. Если нет местной прописки, с собой полис ОМС с прикреплением к поликлинике Петербурга. 

 

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