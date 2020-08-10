Еще 5,1 тысяч россиян заразились коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 118 новых случаев заражения коронавирусом, всего известно о 892 654 заболевших за все время эпидемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В статистику добавили 70 новых смертей от коронавируса, общее число летальных исходов составляет 15 001. Выписаны из больниц по выздоровлению 3 259 человек с этим диагнозом.

В Петербурге выявлено 157 новых случаев заболевания, всего в городе заболели 33 047 человек. Семеро признаны умершими от коронавируса, всего за время эпидемии умерли 2 156 петербуржцев по официальным данным. В Ленобласти в статистику внесли 28 новых случаев, всего заболели 6 205 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 439 человек (+89), в Архангельской – до 9 366 (+63), в Коми – до 5 816 (+78). В Псковской области в статистику попал 3 961 зараженный житель (+33), в Новгородской – 3 917 (+15), в Калининградской – 3 018 (+18). В Вологодской области заболели всего 2 684 человек (+27), в Карелии – 2 576 (+16), в НАО – 287 (0).