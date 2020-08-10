Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси, сообщили в Кремле. Также Лукашенко с переизбранием уже поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - говорится в телеграмме.

Итоги выборов президента Беларуси пока не подведены официально, Центризбирком страны заявил, что, по предварительным данным, Лукашенко набрал 80,23% голосов, его ближайшая соперница от оппозиции Светлана Тихановская – 9,9%, другие – немногим более процента каждый. Штаб Тихановской не признает эти результаты, утверждая, что во всех регионах Беларуси избиратели отдали за нее от 70 до 90% голосов.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах тысячи людей вышли на улицы, протестуя против власти. Между протестующими и ОМОНом произошли стычки, силовики применяли светошумовые гранаты, сообщается о сотне задержанных, есть раненые. СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Правозащитники сообщают об одном погибшем протестующем при наезде автозака на людей, передает ТАСС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести чрезвычайный саммит ЕС после протестов в Беларуси и столкновений горожан с силовиками.

"После президентских выборов в Белоруссии, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский Совет", - говорится в сообщении канцелярии премьера.