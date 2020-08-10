Суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за запрещенные ссылки в поисковых запросах

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 1,5 млн рублей за выдачу в результатах поиска заблокированных в России сайтов, передает РИА "Новости".

На Google был составлен протокол по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение поисковиком обязанности по прекращению выдачи сведений о заблокированных ресурсах). Решение о штрафе вступило в законную силу.

С 2018 года поисковики обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом перечне. Google не подключался к этому реестру и несколько раз его штрафовали на 500 и 700 тысяч рублей - за недостаточную фильтрацию результатов поиска.

В Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство могут изменить таким образом, что поисковик заблокируют на территории РФ.