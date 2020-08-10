Фармкомпании призвали Минздрав не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса

Ассоциация организаций клинических исследований, в которую входят фармкомпании и исследовательские организации, призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанную в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет "Медуза".

Авторы обращения заявили, что создатели вакцины не завершили ее тестирование с участием "даже сотен человек". К тому же в основе вакцины лежит другая, от MERS, испытания которой еще продолжаются, поэтому "нет оснований делать заключения о ее эффективности".

В ассоциации призвали "не форсировать разработку" вакцины, поскольку в мире ведется работа над 26 вакцинами-кандидатами, и шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек. Составители обращения опасаются, что ускоренная регистрация не сделает Россию "лидером в этой гонке" и "лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан".

В Минздраве ранее заявили, что вакцина, разработанная в центре Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа, и ей привьют медработников и пожилых людей.