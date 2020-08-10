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12:46

Комстрой отчитался о доходах своих сотрудников за 2019 год

фото ЗакС политика Комстрой отчитался о доходах своих сотрудников за 2019 год

Комитет по строительству Петербурга опубликовал декларацию о доходах своих сотрудников за 2019 год. Данные о главе комитета Игоре Креславском в документе не указаны - он занял свою должность в январе 2020 года.  В январе же свой пост занял и первый заместитель председателя Дмитрий Михайлов. Его данных также нет в декларации. 

Зампред Александр Постраш отчитался о доходе за 2019 год в размере 2,4 млн рублей. В собственности у него ничего нет, есть только квартира в пользовании. В 2018 году доход Постраша составил 12,8 млн рублей. 

Доход другого заместителя Евгения Барановского составил 1,8 млн рублей. Он владеет одной квартирой целиком и еще долей в другой квартире. В декларации за 2018 год указаны аналогичные данные о собственности, а доход зампреда тогда составлял 1,6 млн рублей. 

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и контроля Антонина Бойкова отчиталась о самом большом доходе среди сотрудников комитета - 4,87 млн рублей. В собственности у нее доля в квартире на 91,1 кв.м, еще одно жилье находится в пользовании. В документе также отмечается, что источники получения денег у нее - продажа квартиры и кредит. В 2018 году доход Бойковой составил 1 млн рублей, она ничем не владела, но в пользовании у специалиста были указаны две квартиры. Супруг Бойковой в 2018 году владел квартирой на 60 кв.м, но в декларации за 2019 год она уже не указана - вместо нее доля в жилплощади на 91,1 кв.м.

 

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