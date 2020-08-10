Суд признал законным установление административного надзора за Варварой Карауловой

Мосгорсуд оставил в силе решение Кунцевского суда столицы об административном надзоре в отношении Варвары Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к рядам "Исламского государства" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), передает "Интерфакс".

Кунцевский суд назначил Карауловой административный надзор в начале июня. Ей до 27 апреля 2029 года запрещено быть вне дома с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой, также она обязана являться в территориальный отдел для регистрации два раза в месяц.

Караулову приговорили в 2016 году к 4,5 годам колонии за попытку примкнуть к боевикам "ИГ". Ее задержали в 2015 году на границе Турции и Сирии, куда она попыталась сбежать в тайне от родителей. В апреле 2019 года девушку освободили по УДО.