Комитет по экономической политике отчитался о доходах сотрудников

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. Согласно документу, доход председателя ведомства Валерия Москаленко составил 4 млн рублей. В его собственности квартира на 11,8 кв.м и доля в нежилом помещении на 2,3 тысячи кв.м.

Зампред комитета Юлия Белоусова отчиталась о доходе в 3,39 млн рублей. Она владеет автомобилем Subaru XV и квартирой. Доход заместителя председателя Алексея Зырянова составил 3,8 млн рублей, а в собственности у него только квартира на 51,8 кв.м. Также в документе указано, что в пользовании Зырянова находится еще одна квартира на 104 кв.м.

Другой заместитель руководителя Марина Смирнова отчиталась о 1,9 млн рублей дохода. В декларации сказано, что она владеет одной квартирой целиком и еще одной - в доле. В 2018 году доход Смирновой равнялся 2,1 млн рублей, список собственности был аналогичным.