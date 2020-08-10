Амосов назвал чушью сведения ЦИК Беларуси о 80% голосов за Лукашенко

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов заявил, что считает чушью данные ЦИК Беларуси о том, что Александр Лукашенко предварительно набирает на выборах президента более 80% голосов избирателей.

В пример Амосов привел ситуацию на выборах президента России 2018 года, когда Владимир Путин получил 76% голосов, хотя "ничего похожего на кампанию Тихановской ни один наш оппозиционер не проводил". Сам Амосов на выборах губернатора Петербурга получил 16% голосов, хотя он "не имел шансов собрать митинг в 60 тысяч человек, как это смогли сделать Тихановская и её подруги".

"Поверить в официальные "проценты" совершенно невозможно", - заявил Амосов. Он отметил, что на фоне массовых протестов в Беларуси и непризнании результатов выборов альтернативными кандидатами говорить о легитимности выборов невозможно.

Амосов считает, что политическая модель Лукашенко бесперспективна, и что тот факт, что оппозиционеры не призывали к бойкоту голосования, привело к результатам. "Теперь все видят, что король-то голый", - сказал Амосов.

Итоги выборов президента Беларуси пока не подведены официально, Центризбирком страны заявил, что, по предварительным данным, Лукашенко набрал 80,23% голосов, его ближайшая соперница от оппозиции Светлана Тихановская – 9,9%, другие – немногим более процента каждый. Штаб Тихановской не признает эти результаты, утверждая, что во всех регионах Беларуси избиратели отдали за нее от 70 до 90% голосов. Тем не менее, Путин уже поздравил Лукашенко с победой.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах тысячи людей вышли на улицы, протестуя против власти. Между протестующими и ОМОНом произошли стычки, силовики применяли светошумовые гранаты, сообщается о сотне задержанных, есть раненые. СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Правозащитники сообщают об одном погибшем протестующем при наезде автозака на людей.

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