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13:54

В Петербурге вспоминают Анатолия Собчака

фото ЗакС политика В Петербурге вспоминают Анатолия Собчака

10 августа в Петербурге вспоминают мэра города Анатолия Собчака, в этот день ему могло исполниться 83 года.

В Смольном сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле Собчака на Никольском кладбище. Телеканал "78" сообщает, что в траурной церемонии также приняли участие члены правительства Петербурга и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Дочь мэра, телеведущая Ксения Собчак, в своем Instagram опубликовала детскую фотографию с отцом и призналась ему в любви.

"Стараюсь жить как ты всегда учил – свободно и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память", - написала она.

Собчак был мэром Петербурга в 1991-1996 годах и председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991. Он был единственным мэром города, следующий после него градоначальник – Владимир Яковлев – был губернатором. Собчак скоропостижно скончался в Калининградской области в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года на 63-м году жизни от сердечного приступа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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