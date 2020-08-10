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10 августа, 14:56

СЖР требует освободить задержанных на протестах в Беларуси российских журналистов

фото ЗакС политика СЖР требует освободить задержанных на протестах в Беларуси российских журналистов

Союз журналистов России выразил протест по поводу задержания российских журналистов в Беларуси и потребовал немедленно освободить их, заявление опубликовано на сайте СЖР.

9 и 10 августа во время выборов президента Беларуси и последовавших за ним ночных протестов силовики задержали журналистов, работавших над освещением этих событий. Так, журналисты телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов были задержаны при работе над освещением голосования и в итоге высланы из страны. 

Корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко задержали ночью во время акции протеста, силовики избили их дубинками. Также они сообщили, что правоохранители серьезно избили корреспондента "Медузы" Максима Солопова.  Последний не выходит на связь уже более 12 часов, редакция "Медузы" просит помощи в его поисках.  

Кроме того, серьезно пострадал автор проекта WarGonzo Сергей Пегов. Как передает Baza, омоновцы избили его до бессознательного состояния и "грозят лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за участие в "несанкционированном митинге". По данным издания, ему вменяют приезд в Беларусь с целью "дестабилизации обстановки".

Обновлено 15:00: RT в Telegram со ссылкой на Константина Придыбайло сообщил, что Пегов нашелся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах тысячи людей вышли на улицы, протестуя против власти. Между протестующими и ОМОНом произошли стычки, силовики применяли светошумовые гранаты, сообщается о сотне задержанных, есть раненые. СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Правозащитники сообщают об одном погибшем протестующем при наезде автозака на людей.

Итоги выборов президента Беларуси пока не подведены официально, Центризбирком страны заявил, что, по предварительным данным, Лукашенко набрал 80,23% голосов, его ближайшая соперница от оппозиции Светлана Тихановская – 9,9%, другие – немногим более процента каждый. Штаб Тихановской не признает эти результаты, утверждая, что во всех регионах Беларуси избиратели отдали за нее от 70 до 90% голосов. Тем не менее, Путин уже поздравил Лукашенко с победой.

 

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