18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:26

"Будем выходить, пока нас не убьют": Минчане не планируют прекращать послевыборные протесты

фото ЗакС политика "Будем выходить, пока нас не убьют": Минчане не планируют прекращать послевыборные протесты

Жители Минска не собираются бросать протесты, начавшиеся днем ранее после завершения выборов президента Белоруссии, поделились со Znak.com обитатели столицы страны.

Горожане планируют собраться вечером на одной из центральных улиц. Чем может завершиться акция - минчане не знают, но останавливаться они не намерены.

"Мы будем выходить, пока нас не убьют", - сообщила в разговоре с корреспондентом издания местная жительница.

В то же время многие граждане были разочарованы в действиях оппозиции на вчерашней демонстрации. По их мнению, в стане собравшихся отсутствовала слаженность действий, что в конечном итоге свело протест к нулю.

В штабе главной соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской итоги выборов категорически не признали. Сама она назвала недопустимой реакцию властей на протестную демонстрацию.

По предварительным данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал не менее 84% голосов избирателей, тогда как его оппонентка - 9,9%.

Всю ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с несогласными. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями. Местные СМИ сообщают о погибших, хотя в МВД эту информацию отрицают. По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:55 "Новокрестовскую" откроют ради матча "Зенита" и ЦСКА

16:25 Петергоф потратит почти миллиард рублей на обновление Верхнего сада

15:53 Смольный прогнозирует падение турпотока в Петербурге на 70%

15:26 "Будем выходить, пока нас не убьют": Минчане не планируют прекращать послевыборные протесты

14:56 СЖР требует освободить задержанных на протестах в Беларуси российских журналистов

14:23 Прокуратура утвердила обвинение по делу против Навального о клевете на ветерана

13:54 В Петербурге вспоминают Анатолия Собчака

13:13 Амосов назвал чушью сведения ЦИК Беларуси о 80% голосов за Лукашенко

13:05 Комитет по экономической политике отчитался о доходах сотрудников

12:52 Суд признал законным установление административного надзора за Варварой Карауловой

12:46 Комстрой отчитался о доходах своих сотрудников за 2019 год

12:21 Фармкомпании призвали Минздрав не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса

11:52 Суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за запрещенные ссылки в поисковых запросах

11:16 Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси

10:47 Еще 5,1 тысяч россиян заразились коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru