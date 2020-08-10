Смольный прогнозирует падение турпотока в Петербурге на 70%

В текущем году поток путешественников, посещающих Петербург, может снизиться на 70%, уведомил "Интерфакс" глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Чиновник представил прогнозы, основываясь на данных Всемирной туристской организации.

"Мы стараемся минимизировать ущерб, но пока прогноз - уменьшение на 70% туристического потока в сравнении с прошлым годом", - поделился Корнеев.

Он пояснил, что туризм составляет значительную часть ВРП Северной столицы. Согласно подсчетам комитета, в 2019 году путешественники потратили в городе на Неве 378,5 млрд рублей. "Это 4,4% ВРП города, столько же, сколько от сферы строительства", - указал Корнеев.

В 2019 году в Петербург приехали 10,4 млн туристов, половина из которых - иностранцы.