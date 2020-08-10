Петергоф потратит почти миллиард рублей на обновление Верхнего сада

Руководство музея-заповедника "Петергоф" приняло решение выделить 932,9 млн рублей на реставрацию Верхнего сада: соответствующий тендер появился ранее на портале госзакупок.

В числе требуемых работ - семь ключевых пунктов с подразделами. Большая часть из них придётся на фонтаны. Например, у "Дубового" требуется восстановить герметичность чаши, заменить накрывочный камень, отреставрировать систему водоснабжения, сохранив водный рисунок и гидравлические параметры.

Кроме того, необходимо будет "реновировать" фонтанную водоподводящую систему между Восточным квадратным прудом и Большим дворцом, обновить дренажно-ливневую и мелиоративную подводки сада, поливочный водопровод.

В перечне работ - реставрация больших и малых галерей берсо, трельяжных беседок, боскет, малых архитектурных форм, лестничных спусков, плюс замена насаждений и уход за территорией сада.

Закончить требуемые "процедуры" согласно параметру, установленному в тендере, должны до декабря 2023 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября.