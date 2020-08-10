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16:55

"Новокрестовскую" откроют ради матча "Зенита" и ЦСКА

фото ЗакС политика "Новокрестовскую" откроют ради матча "Зенита" и ЦСКА

Станция городской подземки "Новокрестовская", которой в ближайшее время предстоит быть переименованной в "Зенит", ради грядущего матча сине-бело-голубых с ЦСКА откроит свои двери, ранее закрытые на ремонт.

Первый домашний поединок нового сезона РПЛ петербургская футбольная команда проведёт в среду, 19 августа.

"Новокрестовская" закрылась на ремонт в июле, а до этого она перестала функционировать ввиду установленных "антивирусных" ограничений.

О том, что станцию откроют именно 19 августа, пишет "Петербургский дневник", однако в ГУП "Петербургский метрополитен" точных сроков не называют.

Ранее городская Топонимическая комиссия проголосовала за переименование "Новокрестовской" в "Зенит". Случилось это после того, как "Зенит" в седьмой раз завоевал чемпионский титул в национальном первенстве.

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